Sesc Três Rios é um dos locais que receberá programaçãoFoto: Sesc RJ

Publicado 10/01/2025 17:41

Três Rios - O Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro – acontecerá em 25 cidades, incluindo Três Rios. No município, a programação será realizada em três locais: TR Beach, Beira Rio e Sesc Três Rios.

A programação, toda gratuita, tem início em 17 de janeiro e se estende até 16 de fevereiro. Ela acontece em arenas montadas em praias, praças, shopping centers, além de unidades do Sesc em todas as regiões do estado, totalizando 46 localidades. O evento conta com o apoio das prefeituras e dos Sindicatos Varejistas locais.Em sua 7ª edição, o Sesc Verão RJ terá como destaque – como já é tradição – competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de renome em diversas modalidades, assim como shows de grandes nomes da música. Diversas atividades temáticas relacionadas à estação mais quente do ano completam a grade de programação, o que inclui jogos, brincadeiras, cuidados de saúde e ações de assistência social e de preservação ambiental.A programação e o calendário do evento em cada localidade serão divulgados em sescverao.com.br Sesc Verão RJ 2025*Período: de 17 de janeiro a 16 de fevereiroAngra dos Reis– Praia do AnilBarra Mansa– Sesc Barra MansaCabo Frio– Hotel Sesc Cabo Frio– Praia do ForteCampos dos Goytacazes– Praia do Farol de São Thomé– Lagamar– Marinha– Sesc CamposCasimiro de Abreu– Barra de São JoãoConceição de Macabu– Praça Central (Praça Dr. José Bonifácio Tassara)Duque de Caxias– Caxias Shopping– Sesc Duque de CaxiasMacaé– Praia dos CavaleirosMangaratiba– Conceição do JacareíMaricá– Parque NanciNiterói– Praia de Icaraí– Sesc NiteróiNova Friburgo– Sesc Nova FriburgoNova Iguaçu– Sesc Nova IguaçuParaty– Praça da Matriz– Praia de JabaquaraPetrópolis– Sesc NogueiraQuissamã– Barra do Furado– Praia de João FranciscoRio das Ostras– Praia de Costazul– CampingRio de Janeiro– Arena Sesc RJ de Vôlei de Praia– Sesc Madureira– Retiro dos Artistas– Sesc Fazendinha– Sesc Ramos– Aterro do Flamengo (Corrida de São Sebastião)– Parque Shopping Campo Grande– Sesc TijucaSão Francisco de Itabapoana– Praia Santa ClaraSão Gonçalo– Alcântara– Sesc São GonçaloSão João da Barra– Sesc GrussaíSão João de Meriti– Vila OlímpicaTeresópolis– Sesc Alpina– Praça Olímpica– Parque Nacional da Serra dos ÓrgãosTrês Rios– TR Beach– Beira Rio– Sesc Três RiosValença– Praça Juscelino Kubitscheck