Corrida de São Sebastião, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/01/2025 19:43

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está promovendo a tradicional Corrida de São Sebastião. As inscrições começaram nesta segunda-feira (13). A taxa de inscrição é a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Conforme as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), podem participar atletas com idade a partir de 16 anos. As inscrições, que vão até o dia 23 de janeiro, podem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Praça da Juventude, das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou pelo site , onde o regulamento também está disponível.

A Corrida de São Sebastião 2025 será realizada no sábado, dia 26 de janeiro. A largada está programada para às 8h30, em frente à Casa da Cultura, na Praça São Sebastião, no Centro de Três Rios.

O percurso, com extensão de 5,3 km, tem início na Praça São Sebastião, passando pela Rua Prefeito Joaquim Ferreira até a rotatória da confluência entre as ruas Dr. Vasconcelos e Isaltino Silveira. A partir daí, segue à esquerda pela Av. Alberto Lavinas. No final da Alberto Lavinas, entra na rotatória e segue pela Av. Condessa do Rio Novo, passando pela Praça Salim Chimelli, sob o viaduto, em direção à Rua 15 de Novembro. O trajeto continua até o final da Rua 15 de Novembro, retornando pela Rua Dr. Vasconcelos e, em seguida, pela Rua Dr. Ferreira, na contramão, até o ponto de chegada na Praça São Sebastião.