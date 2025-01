Jonas Dico foi eleito Presidente da Câmara - Foto: Duarte

Jonas Dico foi eleito Presidente da CâmaraFoto: Duarte

Publicado 10/01/2025 21:03

Três Rios - O recém empossado presidente da Câmara de Três Rios, Jonas Mascarenhas Macedo (Jonas Dico) está finalizando os últimos ajustes antes do início das atividades legislativas trirrienses, que ocorrerá em 4 de fevereiro. O vereador reeleito está trabalhando também na readequação do quadro de funcionários dos Poder Legislativo.



Após sete dias empossado para o cargo de vereador e eleito chefe do Poder Legislativo, o presidente fala sobre a expectativa do trabalho: "Nos próximos dois anos, o nosso objetivo é continuar nos aproximando da população trirriense. Alguns dos que compõem esta Casa já tem a experiência da vereança, outros entraram agora. Mas uma coisa é certa: todos estão unidos em prol da população trirriense. Estou com grande expectativa em relação ao trabalho. Lembrando que, por enquanto estamos com atividades internas, mas no próximo mês, a Casa Legislativa estará aberta das 12h às 18h", afirmou Dico.



Presidência



Os eleitos e reeleitos foram empossados no dia 1º de janeiro, em cerimônia realizada no Teatro Celso Peçanha. Na ocasião, também foram empossados o prefeito Joacir Barbablio Pereira (Joa) e o vice-prefeito Professor Jacqueson.

Como de praxe, durante a solenidade de posse, foi realizada a eleição para a presidência da Casa Legislativa para o próximo biênio 2025/2026. Com oito votos a sete, Jonas Dico foi eleito com os votos dos vereadores: Professor Anderson Muriçoca, Professor Flávio, Tonico Coelho, Pastor Vanderson Travassos, Miúdo, Delsinho e Professor Erquinho.



“Fui eleito com a ajuda de sete colegas, compondo oito votos, mas vou gerir a Casa Legislativa pensando na totalidade, nos 15. Estamos trabalhando em prol da população trirriense e para isso, não pode haver divisão. Além disso, nosso trabalho é apoiar e contribuir para abrangência do trabalho do prefeito Joa, que fez um bom trabalho na gestão anterior e conseguiu a reeleição com quase 61% dos votos”, finalizou.