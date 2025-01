Veículos apreendidos pela polícia - Foto: Divulgação/PRF

Veículos apreendidos pela políciaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 15/01/2025 21:31

Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois ônibus da empresa Transa Transporte Coletivo em Três Rios, nesta terça-feira (14), após constatar irregularidades nos veículos durante uma fiscalização realizada na BR-040.

A ação ocorreu no km 21 da rodovia, quando agentes faziam abordagens com o objetivo de reforçar a segurança viária. Os coletivos foram parados e foi constatado que estavam com o licenciamento vencido, assim como a certificação do cronotacógrafo. Além disso, um dos motoristas não possuía o curso especializado para condução de veículos de transporte de passageiros.



Os veículos foram escoltados até o terminal de passageiros do município, onde foi efetuado o transbordo dos ocupantes. Em seguida, os ônibus foram removidos para o depósito e emitidas as autuações pelas infrações de trânsito.