Drogas apreendidas na ação realizada pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas na ação realizada pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 19/01/2025 16:20

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma ação que resultou na apreensão de drogas no Alto Purys, em Três Rios, na noite deste sábado (18). Todo o material foi levado para a 108ª DP, onde as investigações irão prosseguir.

Segundo a PM, um evento não autorizado estava ocorrendo. Durante o patrulhamento, dois indivíduos avistaram as viaturas e fugiram para uma área de mata. Após uma busca detalhada no local chamado "Beco do 50", os agentes encontraram 16 gramas de maconha armazenadas em 16 tubos grandes.