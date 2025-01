Programa Mais Prefeitura nos Bairros - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/01/2025 20:51

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios deu início ao Programa Mais Prefeitura nos Bairros na última quarta-feira (22). A iniciativa itinerante reúne equipes operacionais das secretarias municipais para realizar mutirões de limpeza, zeladoria e infraestrutura. O programa começou pelo bairro Santa Terezinha.

Logo às 7h, equipes compostas por trabalhadores e máquinas iniciaram atividades como capina, roçagem, troca de meios-fios, instalação de lâmpadas e retirada de entulhos. Os trabalhos tiveram início na entrada do bairro, na Rua Santa Terezinha, às margens da Estrada União Indústria. A previsão é de que os serviços se estendam pelos próximos dias, abrangendo todas as ruas da localidade.

De acordo com o cronograma do Programa Mais Prefeitura nos Bairros, os próximos bairros contemplados serão Boa União, Cidade Nova e Monte Castelo. Apesar do foco temporário em cada localidade, as secretarias municipais continuarão atendendo demandas em todos os bairros da cidade.

"Estamos começando pelo bairro Santa Terezinha porque a demanda aqui estava muito grande. Faremos todos os bairros desta região e depois desceremos para outras áreas. Nos últimos quatro anos de mandato, priorizamos a infraestrutura dos bairros. Agora, neste segundo ciclo, vamos intensificar nossas ações. É a prefeitura com mais equipes e ações nas comunidades, sem deixar de atender as demandas do dia a dia", destacou o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa.