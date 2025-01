Carne estragada foi comercializada em Três Rios; empresa foi interditada - Foto: Divulgação/PCERJ

Carne estragada foi comercializada em Três Rios; empresa foi interditadaFoto: Divulgação/PCERJ

Publicado 22/01/2025 21:49

Três Rios - Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil realizou a "Operação Carne Fraca, em Três Rios, contra um grupo criminoso que comprou 800 toneladas de carne estragada, que ficou submersa por dias na tragédia do Rio Grande do Sul, e revendeu, obtendo um alto lucro e colocando consumidores em risco em todo o Brasil. Ao todo, quatro pessoas foram presas durante a operação.

Os mandados foram cumpridos por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon). Segundo a polícia, as mercadorias foram compradas entre maio e julho do ano passado com a alegação de que seria utilizada para a fabricação de ração animal. No entanto, a carne foi revendida para outras empresas com os empresários obtendo um lucro de mais de 1000%.

Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com alcance em todo o país.