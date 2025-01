1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente - Foto: Reprodução

1ª Conferência Municipal de Meio AmbienteFoto: Reprodução

Publicado 23/01/2025 23:10

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, convida a população a participar da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Com o tema “O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento acontece nesta sexta-feira (24), no Auditório Jeanete Aguiar, a partir das 8h.

A Conferência Municipal de Meio Ambiente é a etapa inicial e preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que ocorrerá neste ano. As conferências são processos participativos que promovem amplo diálogo sobre a temática da emergência climática para definir propostas e reforçar a governança climática.

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Três Rios tem como objetivo fundamental incentivar a ampla participação da população, sobretudo daqueles que vivem em territórios e condições de vulnerabilidade. A conferência trabalhará com cinco eixos temáticos: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; governança e educação ambiental.

“Estamos empenhados em organizar a conferência de maneira que a população tenha oportunidade de participar na criação das propostas que irão para as etapas estadual e nacional”, afirmou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Professor Jacquesson.

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente é aberta a toda a população com 16 anos de idade ou mais. A sua realização é pautada por um regulamento, onde estão descritos os objetivos, as regras de participação, os prazos, a programação da conferência e a forma de eleição das pessoas delegadas.

As inscrições devem ser feitas por meio do link . O Auditório Jeanete Aguiar está localizado no Horto Municipal, na Avenida Tenente Enéas Torno, no bairro Nova Niterói.