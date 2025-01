Faetec tem vagas disponíveis para Três Rios - Foto: Divulgação

Faetec tem vagas disponíveis para Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:08

Três Rios - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para profissionais que atuarão no Programa Estadual Vamos Juntas, uma iniciativa em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher que disponibiliza vagas em cursos profissionalizantes a mulheres em situação de vulnerabilidade social. O processo seletivo é destinado à formação de um cadastro reserva de bolsistas para atuação temporária como instrutores, pedagogos e assistentes administrativos nas unidades educacionais da Faetec, incluindo Três Rios. As inscrições ficam abertas até 9 de fevereiro.

O processo seletivo para pedagogo e assistente administrativo será dividido em duas etapas. A primeira delas consiste em uma avaliação curricular, que levará em consideração os títulos e a experiência profissional dos candidatos na área pretendida, sendo essa fase de caráter classificatório. A segunda etapa incluirá uma entrevista, que é eliminatória. Para instrutor será necessário comprovação de aptidão por notório saber, conforme as atribuições necessárias ao cargo, de caráter eliminatório.

Só será aceita uma única inscrição por candidato. Poderão participar do processo seletivo somente os servidores efetivos da Rede Faetec e profissionais que não possuem vínculo com a instituição.

-Esse processo seletivo é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado da Mulher que tem como objetivo criar oportunidades de qualificação profissional e a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Estamos levando mais dignidade para as pessoas, e com o selo de qualidade Faetec, como todos os projetos que a Fundação desenvolve- destaca o presidente da instituição, Alexandre Valle.

As inscrições devem ser feitas até às 10h, do dia 10 de fevereiro, pelo site www.faetec.rj.gov.br. O resultado preliminar será divulgado após as 17h. A lista com as unidades contempladas e o edital completo está disponível no site da Faetec.