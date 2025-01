Corrida de São Sebastião, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/01/2025

Três Rios - A já tradicional Corrida de São Sebastião, que entrou no calendário municipal em 2023, reuniu no último domingo (26) mais de 350 atletas em Três Rios. Homens e mulheres, das mais diversas idades, prestigiaram o evento em homenagem ao padroeiro da cidade e percorreram um trajeto de aproximadamente 5 km pelas ruas do Centro.

Entre os destaques da competição, os vencedores na categoria masculina geral foram Flávio Carvalho Stumpf, que completou o percurso em 14 minutos e 58 segundos, seguido por Yago de Souza Werneck e Neemias Cruz. Já na categoria feminina geral, Isis Costa da Silva conquistou o primeiro lugar ao completar a prova em 19 minutos e 53 segundos, seguida por Maria Célia Gonçalves e Vanessa Pereira Rangel.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contou com o apoio de várias empresas locais, que contribuíram para a realização de uma estrutura segura e acolhedora para os participantes e o público presente. "A Corrida de São Sebastião é uma celebração da nossa cultura e um incentivo à prática esportiva, reunindo pessoas de toda a região", disse o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa.

Além de promover a saúde e a qualidade de vida, o evento também se tornou um importante atrativo para o turismo local. A presença de atletas de outras cidades movimentou a economia, com maior ocupação em hotéis, restaurantes e comércios. "Eventos como este são fundamentais para divulgar Três Rios como um destino turístico acolhedor e movimentado, com muitas opções para os amantes do esporte e da cultura”, destacou Joa.

Com o sucesso da edição deste ano, a expectativa da Prefeitura é que a Corrida de São Sebastião continue crescendo e atraindo cada vez mais atletas e turistas, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos e culturais da região.