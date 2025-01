Alexandre Alves Pereira - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2025 14:08

Três Rios - O advogado Alexandre Alves Pereira é o novo coordenador do Procon Três Rios e tem a missão de dar continuidade na ajuda à população que enfrenta conflito nas relações de consumo. Embora funcione de forma independente, o Procon Três Rios é vinculado à Câmara de Vereadores de Três Rios e trabalha para sanar conflitos comerciais, campanha de conscientização e de prevenção.



“Assumir a coordenadoria do Procon é um grande desafio. Embora tenha experiência na advocacia, incluindo no campo de Defesa do Consumidor, esta nova função é uma grande responsabilidade. O nosso principal objetivo, seguindo orientação do presidente da Câmara de Vereadores, Jonas Dico, é atender a população com um atendimento humanizado e buscar atender os anseios daqueles que se sentem lesados e com conflitos”, resumiu o coordenador do Procon Três Rios, Alexandre Alves Pereira.

“O Procon Três Rios é um importante instrumento de defesa do consumidor. Para se ter uma ideia, no primeiro dia útil, foram 57 atendimentos em meio expediente. Na maioria das vezes são coisas simples que podem ser resolvidas com uma boa orientação e a equipe de conciliadores está designada desta missão: ajudar à população nestas questões”, disse o chefe do Poder Legislativo, Jonas Dico.



Lembrando que, o Procon Três Rios funciona na Rua Presidente Vargas, nº 507, Centro da cidade. O atendimento presencial é realizado das 8h às 17h, e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone temporário (24) 3512-6740.