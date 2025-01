Carnaval em Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2025 12:56

Três Rios - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Três Rios definiu, por meio de um sorteio realizado com a presença dos presidentes dos Grêmios Recreativos Escolas de Samba do município, a ordem do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2025. Neste ano, o evento será realizado na terça-feira, dia 4 de março.

A ordem definida foi a seguinte: abrindo a noite, o G.R.E.S Sonhos de Mixyricka, com o enredo que homenageia o saudoso Josemo Corrêa de Mello, fundador do Grupo Mil; seguido pelo G.R.E.S Mocidade Independente de Vila Isabel, com a história “Tesouro, Piratas… Entre Sete Mares e Três Rios”; a terceira escola a desfilar será o G.R.E.S Bom das Boas, com o enredo “Xingu: na imensidão do verde, ecoa um clamor, essa terra tem dono!”; e, para fechar a noite, entra na Avenida o G.R.E.S Bambas do Ritmo, com o enredo “Iracema”.

Subvenção e estrutura

A Prefeitura de Três Rios garantiu a liberação do pagamento da subvenção, no valor de R$ 130 mil, nesta terça-feira (28). De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Gustavo Carvalho, a data de liberação ocorreu devido à necessidade de cumprir exigências do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que solicita uma série de documentos das agremiações para o pagamento. “Todas as escolas regularizaram suas pendências e entregaram a documentação nesta segunda-feira, exceto o G.R.E.S Independente do Triângulo, que não conseguiu comprovar despesas do Carnaval 2024”, afirmou.

Outra garantia da Prefeitura de Três Rios, segundo o secretário, é que este será o último ano com galpões temporários. A partir de 2026, as Escolas de Samba de Três Rios terão barracões definitivos, marcando um avanço significativo na estrutura do carnaval trirriense.