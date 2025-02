Arma apreendida na ação - Foto: Divulgação/PRF

Arma apreendida na açãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 05/02/2025 16:49

Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta terça-feira (04), um homem que possuía mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu no km 22 da BR-040, em Três Rios.

Por volta de 20h, policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento no trecho quando abordaram um carro. Durante a abordagem, a equipe percebeu certa resistência ao comando de desembarque por parte do motorista. Através de inspeção veicular foi descoberta, em flagrante, uma pistola com numeração suprimida, mais oito munições, em condições de uso.

Os sistemas operacionais da PRF apontaram o homem como procurado pela polícia de Minas Gerais, tendo histórico de fugas de outras forças policiais.

A ocorrência foi encaminhada para a 108ª Delegacia de Polícia Civil.