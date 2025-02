Montreal Construções será a responsável pelas obras - Foto: Divulgação/PMTR

Montreal Construções será a responsável pelas obrasFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/02/2025 15:33

Três Rios - Nesta terça-feira (4), o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, recebeu a equipe de engenharia da empresa Montreal Construções, vencedora da licitação para a construção da Galeria de Águas Pluviais do Centro. Ao lado do secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro, o chefe do Executivo municipal acompanhou a visita técnica da construtora.

A nova galeria desembocará no Rio Paraíba do Sul pela Avenida Beira Rio, coletando água e esgoto das ruas do entorno da Praça São Sebastião: Walter Franklin, Gomes Porto, Prefeito Joaquim José Ferreira e Padre Conrado. Esta será a primeira galeria do município com uma Estação de Tratamento de Esgoto integrada, equipada com um sistema biológico do tipo RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente), que inclui tratamentos preliminar (gradeamento), primário (reator anaeróbio), secundário (filtro anaeróbio) e desinfecção (caixa cloradora).

De acordo com a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, a construção da galeria solucionará os problemas de enchentes na região central da cidade e contribuirá para o desafogamento do Córrego Purys, principal responsável pelos alagamentos na região da Várzea do Otorino.