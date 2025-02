Ronda noturna da Guarda Civil Municipal - Foto: Divulgação/PMTR

Ronda noturna da Guarda Civil MunicipalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/02/2025 17:57 | Atualizado 09/02/2025 17:57

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, retomou as rondas noturnas da Guarda Civil Municipal. Com um contingente de 26 agentes por noite, as equipes realizam patrulhamentos estratégicos para coibir crimes de menor potencial ofensivo, como furtos e depredação do patrimônio público.

O patrulhamento noturno acontece das 19h às 7h, todos os dias da semana, abrangendo o centro da cidade, em locais como a Praça São Sebastião, a Praça da Autonomia, a Rodoviária Velha, a Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio), o Calçadão Prefeito Walter Francklin, além de outros 16 pontos do município, incluindo o distrito de Bemposta.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, a medida visa aumentar a sensação de segurança e garantir a preservação dos espaços públicos. “Nosso objetivo é reforçar a presença da Guarda Municipal nas ruas, promovendo a segurança preventiva e proporcionando mais tranquilidade para a população”, destacou o secretário da pasta, Nilciano de Oliveira.