Primeira reunião de 2025 do ComdemaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/02/2025 16:17

Três Rios - Na última sexta-feira (07), o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) de Três Rios realizou sua primeira reunião ordinária de 2025 no Auditório Municipal Jeanete do Carmo Aguiar.

O novo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Três Rios, Professor Jacquesson, esteve presente para apresentar seus projetos à frente da pasta. "Foi uma manhã muito produtiva. Agradeço aos conselheiros pela oportunidade de apresentar nossas ideias para o meio ambiente nos próximos anos. Temos muito trabalho pela frente", afirmou o secretário.

Por sua vez, o presidente do Comdema, Tiago Cardoso, destacou a importância da parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. "Convidamos o novo secretário para se apresentar, compartilhar suas ideias e, também, para colocar o conselho à disposição da Secretaria de Meio Ambiente. Nossa gestão, mesmo com menos de um ano, já se consolidou como a que mais aprovou resoluções ambientais. Estamos apenas começando e queremos caminhar junto com o Poder Executivo para contribuir com a preservação do meio ambiente."

Durante a reunião, os conselheiros discutiram temas essenciais para o município, como os planos de saneamento básico, arborização urbana e preservação da Mata Atlântica.