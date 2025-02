Secretaria de Saúde de Três Rios - Foto: Reprodução

Secretaria de Saúde de Três RiosFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2025 14:29

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde, abriu inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Médica no município. Estão sendo oferecidas cinco vagas, todas com bolsas, para a especialização em Medicina de Família e Comunidade.

As inscrições estarão abertas desta segunda-feira (10) a 21 de fevereiro e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail. Os candidatos devem enviar a ficha de inscrição assinada e digitalizada para residenciamedica@tresrios.rj.gov.br. O documento está disponível nos anexos do edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura

O processo seletivo será realizado em fase única, com a aplicação de uma prova objetiva de múltipla escolha, composta por 50 questões. O exame ocorrerá no dia 25 de fevereiro, com horário e local a serem divulgados em breve.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Prefeitura ou entrar em contato com a Secretaria de Saúde.