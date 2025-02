Jovem foi preso por agentes da 108ª DP e do 38º BPM - Foto: Divulgação/108ª DP

Publicado 11/02/2025 20:42

Três Rios - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente no bairro Portão Vermelho, em Três Rios, nesta terça-feira (11). Ele é investigado por um suposto envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro deste ano, na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro.

O crime ocorreu quando grupos rivais de adolescentes, com suspeitas de envolvimento com facções criminosas, entraram em confronto e, durante a troca de agressões, o grupo integrado pelo menor desferiu golpes de facas com outros dois adolescentes.



Após a conclusão das investigações, o Juízo competente decretou a apreensão do jovem, que foi encontrado em sua residência e levado para a 108ª DP. Após as formalidades, ele será encaminhado para o Degase, onde permanecerá à disposição da Justiça.