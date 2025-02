Comissões permanentes foram votadas e aprovadas por unanimidade - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 18:39

Três Rios - Durante a primeira sessão ordinária deste ano na Câmara de Três Rios, realizada na última semana, os vereadores votaram as comissões permanentes para o biênio 2025/2026. Aprovadas por unanimidade, as comissões permanentes têm o objetivo de proporcionar uma votação mais justa e democrática, onde os integrantes analisam o projeto antes que sejam encaminhados para votação no plenário.

Sendo assim, um único projeto pode passar por várias comissões antes de ir à votação.

A mesa diretora é composta pelos vereadores: presidente Jonas Mascarenhas Macedo (Jonas Dico); vice-presidente: Anderson Bento de Medeiros (Professor Anderson Muriçoca); 2º vice-presidente Vanderson Travassos; 1º secretário Professor Flávio e 2º secretário Tonico Coelho.

Já a composição das comissões permanentes é a seguinte:

Comissão Permanente de Constituição, Justiça, Redação Final e Honrarias

Presidente: Professor Flavio Duarte

Relator: Professor Anderson Muriçoca

Secretário: Tonico Coelho

1º suplente: Delsinho

Comissão Permanente Finanças e Orçamento e Tomada de Contas

Presidente: Professor Erquinho

Relator: Tonico Coelho

Secretário: Professor Flavio Duarte

1º suplente: Vanderson Travassos

Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar

Presidente: Professor Anderson Muriçoca

Relator: Delsinho

Secretário: Professor Erquinho

1º suplente: Ana Clara Araújo

Comissão Permanente Obras Públicas, Fiscalizações e Contratos

Presidente: Delsinho

Relator: Professor Erquinho

Secretário: Miúdo

1º suplente: Careca do Projeto

Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia

Presidente: Professor Flavio Duarte

Relator: Professor Anderson Muriçoca

Secretário: Bia Bogossian

1º suplente: Rafael Silva

Comissão Permanente de Saúde

Presidente: Professor Erquinho

Relator: Tonico Coelho

Secretário: Luiz Alberto Barbosa

1º suplente: Ana Clara Araújo

Comissão Permanente de Meio Ambiente e Agricultura

Presidente: Delsinho

Relator: Miúdo

Secretário: Bia Bogossian

1º suplente: Vanderson Travassos

Comissão Permanente Cultura e Turismo

Presidente: Professor Anderson Muriçoca

Relator: Professor Flavio Duarte

Secretário: Tonico Coelho

1º suplente: Bia Bogossian

Comissão Permanente de Esporte e Lazer

Presidente: Professor Anderson Muriçoca

Relator: Professor Flavio Duarte

Secretário: Tonico Coelho

1º suplente: Rafael Silva

Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Minorias

Presidente: Vanderson Travassos

Relator: Miúdo

Secretário: Ana Clara Araújo

1º suplente: Bia Bogossian

Comissão Permanente de Economia e Defesa do Consumidor

Presidente: Rafael Silva

Relator: Vanderson Travassos

Secretário: Bia Bogossian

1º suplente: Zimar da dengue

Comissão Permanente Segurança Pública, Defesa Civil e Políticas Antidrogas

Presidente: Careca do Projeto

Relator: Professor Erquinho

Secretário: Luiz Alberto

1º suplente: Ildo Inês

Comissão Permanente dos Servidores Públicos Municipais

Presidente: Delsinho

Relator: Miúdo

Secretário: Ana Clara Araújo

1º suplente: Zimar da dengue

Comissão Permanente de Defesa dos Animais

Presidente: Zimar da dengue

Relator: Vanderson Travassos

Secretário: Bia Bogossian

1º suplente: Rafael Silva

