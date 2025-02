Inscrições devem ser feitas no Posto de Saúde Central - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 18:45

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios abriu, nesta quarta-feira (12), as inscrições para o Grupo de Controle do Tabagismo. Os interessados devem comparecer ao Posto de Saúde Central, localizado na Rua da Maçonaria, portando documento de identidade, a partir das 8h. As vagas são limitadas.

O programa, oferecido gratuitamente, conta com tratamento medicamentoso e psicoterapêutico, além de acompanhamento com uma equipe especializada. O objetivo é apoiar fumantes na superação da dependência de forma saudável e eficaz.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal, com o apoio do Instituto Nacional do Câncer (INCA).