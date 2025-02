Diversas ruas devem ser contempladas com a ação - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/02/2025 17:24

Três Rios - A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Três Rios iniciará, neste sábado (15), uma ação de poda de árvores nas principais ruas do centro da cidade. A iniciativa tem como objetivo melhorar a iluminação pública, garantir a segurança de pedestres e motoristas e preservar a saúde das árvores, promovendo um ambiente urbano mais seguro, agradável e sustentável.

A poda de árvores é uma prática fundamental para evitar acidentes, especialmente em áreas próximas a redes elétricas e vias de grande circulação. Além de reduzir o risco de queda de galhos que possam causar danos ou interrupções no fornecimento de energia, a ação contribui para o embelezamento da cidade e a manutenção do equilíbrio ambiental. Galhos secos ou doentes, quando removidos, ajudam a manter as árvores saudáveis, permitindo uma melhor circulação de ar e luz, o que também favorece o crescimento adequado da vegetação.

O vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Professor Jacqueson, destacou a importância da iniciativa, afirmando que o cuidado com as árvores vai além da estética urbana. “É uma questão de segurança, saúde e qualidade de vida para nossa população. Com esta ação, garantimos ruas mais iluminadas, seguras e preparadas para receber nossos cidadãos”, afirmou.

O cronograma de poda contempla diversas ruas e praças do centro da cidade e será realizado em horários estratégicos para minimizar o impacto no trânsito e nas atividades comerciais. Entre as vias que passarão pelo processo de poda estão a Rua 14 de Dezembro, a Rua Duque de Caxias e a Avenida Condessa do Rio Novo, além de praças importantes, como a Praça dos Peixinhos, a Praça São Sebastião e a Praça da Autonomia. As atividades seguirão até o dia 28 de fevereiro, com uma breve pausa durante o período do Carnaval. Após o feriado, a Secretaria de Meio Ambiente dará continuidade à ação, garantindo que todas as áreas previstas sejam atendidas de forma eficiente e segura.