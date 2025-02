Reunião foi realizada nesta sexta-feira (14) - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 17:19

Três Rios - A equipe de trânsito da Guarda Civil Municipal de Três Rios realizou, nesta sexta-feira (14), uma reunião estratégica para definir medidas que garantam mais fluidez ao trânsito, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. O encontro contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Nilciano de Oliveira, do comandante da Guarda Civil Municipal, GM Marcos Paulo, do subcomandante GM Alvim e do líder do trânsito, GM Itamar.

De acordo com o secretário, a primeira etapa da iniciativa foi ouvir os agentes que atuam diretamente na fiscalização e ordenamento do trânsito. "Buscamos entender as dificuldades enfrentadas no dia a dia e identificar pontos específicos que precisam de melhorias, tanto no centro da cidade quanto nas áreas escolares", explicou.

Para minimizar os impactos do tráfego intenso nesses períodos, um esquema especial será implementado com a participação de 12 guardas de trânsito, além do apoio da Ronda Escolar, da Patrulha de Fiscalização de Ordem Pública e da equipe de supervisão de turno.

Nos primeiros 30 dias, os agentes farão apenas advertências aos motoristas que desrespeitarem as regras em frente às escolas. Após esse prazo, condutores que insistirem em irregularidades serão multados. "Nosso objetivo não é arrecadar, e sim conscientizar. Os agentes estão cientes das dificuldades enfrentadas pelos pais, mas estarão nas ruas para evitar excessos que prejudicam a mobilidade urbana", ressaltou o secretário.

A Guarda Civil Municipal reforçou o pedido para que os responsáveis pelos alunos fiquem atentos à sinalização existente e respeitem as regras de trânsito, garantindo um fluxo mais seguro e organizado para todos.