Manutenção na pavimentação no bairro Santa Terezinha - Foto: Divulgação

Manutenção na pavimentação no bairro Santa TerezinhaFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 19:30

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, realizou nesta quarta-feira (12) um serviço de manutenção corretiva da pavimentação no bairro Santa Terezinha. A iniciativa busca garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto para motoristas e pedestres que circulam pela região.

Os reparos foram executados em pontos críticos da Rua Santa Terezinha e da Estrada União Indústria, vias de grande movimento e fundamentais para a mobilidade urbana local. A intervenção foi motivada pelo desgaste natural do pavimento, agravado pelo fluxo intenso de veículos e pelas chuvas recentes, que causaram fissuras e buracos na via.

O secretário de Obras, Ricardo Monteiro, destacou a importância do trabalho e reforçou o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura viária. “A manutenção das vias públicas é essencial para garantir a segurança da população e preservar a qualidade da mobilidade urbana. Seguimos trabalhando para atender as demandas da comunidade e proporcionar um trânsito mais seguro e eficiente”, afirmou.