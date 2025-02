Capela Mortuária de Vila Isabel - Foto: Divulgação

Capela Mortuária de Vila IsabelFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 17:51

Três Rios - A obra da Capela Mortuária da Vila Isabel está na fase de acabamento. Com a estrutura concluída, a entrega está prevista para o primeiro semestre deste ano, atendendo a uma antiga demanda da população e garantindo um espaço mais adequado para as despedidas.

O novo equipamento contará com quatro salas de velório no primeiro pavimento, além de áreas administrativas e de zeladoria no térreo. A nova construção visa oferecer mais conforto e dignidade às famílias enlutadas, proporcionando um ambiente acolhedor nos momentos de despedida.

O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio – o Joa –, ressaltou a importância da obra. “Essa capela era um pedido antigo da comunidade e agora está prestes a se tornar realidade. Nosso objetivo é garantir que as famílias tenham um local adequado para se despedir de seus entes queridos com respeito e dignidade. Agradeço ao secretário Ricardo Monteiro e à equipe da Secretaria de Obras, que idealizaram esse projeto”, afirmou.

A capela atenderá o Cemitério da Vila Isabel, localizado no maior bairro do município, suprindo a necessidade de um espaço estruturado para os velórios.