Homem foi levado para a 108ª DPFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:19

Três Rios - Um homem acusado de praticar, ao menos, três roubos em ônibus no município de Três Rios foi preso nesta quarta-feira (19). Os crimes foram cometidos entre janeiro e fevereiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, na noite do dia 11 de fevereiro, usando uma arma de fogo, o autor intimidou um cobrador e levou o material que era levado no coletivo. Anteriormente, em 24 de janeiro, com uma faca, ele havia surpreendido um motorista de outra empresa e roubado o dinheiro. No mesmo mês, outro roubo a coletivo já havia sido registrado.

Com a prisão temporária decretada, o homem vinha se escondendo da polícia, mas foi capturado próximo de sua residência, mesmo após tentar fugir. Ele foi levado para a 108ª DP, onde as medidas cabíveis foram tomadas.