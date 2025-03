Projeto da obra no local - Foto: Divulgação

Projeto da obra no localFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:16

Três Rios - Após a construção das Galerias de Águas Pluviais do Triângulo (GAP 1 e 2), a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, dá continuidade às mudanças na infraestrutura com a construção da Galeria de Drenagem de Águas Pluviais do Centro. As escavações tiveram início nesta segunda-feira (24), no passeio da Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio).

A nova galeria terá cerca de 800 metros de extensão e será construída com aduelas de concreto pré-moldado, de 2,00 x 2,50 metros, e com tubos de PEAD de 600mm a 1000mm para condução do esgoto. A nova rede de drenagem iniciará na Avenida Prefeito Alberto Lavinas, percorrendo a Rua Padre Conrado e contornando a Praça São Sebastião, com pequenas ramificações na Rua Prefeito Walter Franklin, Rua Gomes Porto e Rua Prefeito Joaquim José Ferreira.

Essa será a primeira galeria do município a contar com uma Estação de Tratamento de Esgoto integrada, equipada com um sistema biológico do tipo RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente). O processo inclui tratamento preliminar (gradeamento), primário (reator anaeróbio), secundário (filtro anaeróbio) e desinfecção (caixa cloradora).

O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio – o Joa –, destacou a importância da obra para o desenvolvimento da cidade. “Essa galeria representa um grande avanço na infraestrutura do nosso município. Além de minimizar os impactos das chuvas e evitar alagamentos, ela será um grande avanço para o nosso meio ambiente, com o tratamento do esgoto”, afirmou.

A realização da obra será possível graças a uma emenda de bancada dos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, por meio do senador Carlos Portinho e dos deputados federais Altineu Côrtes e Hugo Leal, com investimento superior a R$ 8 milhões.

De acordo com a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, a construção da galeria solucionará os problemas de enchentes na região central da cidade e contribuirá para o desafogamento do Córrego Purys, principal responsável pelos alagamentos na região da Várzea do Otorino.