Método é reconhecido pelo SUS como prática integrativa e complementar - Foto: Divulgação

Método é reconhecido pelo SUS como prática integrativa e complementarFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 21:45

Três Rios - As Unidades Básicas de Saúde do Centro, Mãe Preta e Posto Central passaram a oferecer atendimentos de Reiki, uma terapia integrativa que promove bem-estar, equilíbrio emocional e relaxamento profundo.

O objetivo principal do Reiki é atuar como um suporte emocional e físico, auxiliando o paciente no enfrentamento de diversas condições. Entre os principais benefícios estão a redução do estresse e da ansiedade, melhora da qualidade do sono, alívio de dores crônicas e fadiga, além do suporte em casos de depressão leve e outros desequilíbrios emocionais.

“É uma prática complementar que não substitui os tratamentos médicos, mas oferece um suporte importante à saúde mental e emocional dos pacientes”, explica a terapeuta Natalí Rocha.

A técnica é segura, indolor, e pode ser aplicada em pessoas de todas as idades. Os interessados devem procurar a recepção da unidade mais próxima para obter informações sobre dias e horários disponíveis. No Posto Central o atendimento é aberto a moradores de todos os bairros.

Reconhecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como prática integrativa e complementar, o Reiki utiliza a imposição leve das mãos para canalizar a chamada energia vital universal, que auxilia na harmonização do corpo e da mente. O atendimento é feito por profissional capacitada, a terapeuta energética Natalí Rocha.