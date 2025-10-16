Caminhada Rosa em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Caminhada Rosa reúne participantes em Três Rios em prol da conscientização sobre o câncer de mama
Evento teve diversas atividades
Caminhada Rosa reúne participantes em Três Rios em prol da conscientização sobre o câncer de mama
Evento teve diversas atividades
Obras do novo Ginásio Municipal de Três Rios avançam
Obra promete transformar o município em referência esportiva na região
Prefeitura de Três Rios reforça obrigatoriedade da vacinação contra brucelose
Declaração de vacinação deve ser apresentada no Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios
Obras da GAP 3 provocam alterações temporárias no trânsito de Três Rios a partir desta segunda-feira
Mudanças buscam garantir a continuidade das obras
Três Rios define primeiros campeões dos Jogos Estudantis Municipais
Evento incentiva esporte e competitividade
Secretaria de Saúde fiscaliza estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas
Fiscalização é conduzida pela Vigilância Sanitária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.