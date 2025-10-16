Caminhada Rosa em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios - Na manhã desta quinta-feira (16), foi realizada a Caminhada Rosa, em alusão à campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A concentração teve início às 8h, na Avenida Prefeito Alberto Lavinas, de onde os participantes seguiram até o Horto Municipal. O evento foi aberto ao público e reuniu população e profissionais da saúde em uma manhã de mobilização e cuidado com a saúde da mulher.

Ao longo da programação, os participantes participaram de um aulão de alongamento e relaxamento, além de receberem orientações de profissionais de saúde sobre a importância do autoexame, da realização periódica da mamografia e da detecção precoce da doença, que é essencial para o sucesso do tratamento.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Alberto Barbosa, destacou a importância da ação. “A Caminhada Rosa é um momento de diálogo com a população sobre a importância do cuidado com a própria saúde. Queremos lembrar às mulheres que o diagnóstico precoce salva vidas, e que a rede municipal de saúde está preparada para acolher e orientar”, afirmou o secretário.