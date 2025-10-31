Drogas foram apreendidas pela PM - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 31/10/2025 18:02

Três Rios - Uma ação conjunta entre batalhões da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas em Três Rios nesta quinta-feira (30). O material entorpecente estava escondido em um bambuzal na Rua João de Souza.

Os agentes realizaram um cerco tático após terem recebido uma denúncia informando que drogas estavam sendo endoladas na localidade. Ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram por uma área de mata.

Durante buscas no terreno, os policiais encontraram uma sacola escondida em um bambuzal, contendo aproximadamente 500 gramas de cocaína, etiquetas com a sigla da facção, além de pinos plásticos vazios e outros materiais utilizados para endolação.

Todo o material foi apreendido na 108ª DP.