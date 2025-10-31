Drogas foram apreendidas pela PMFoto: Divulgação/38º BPM
Drogas são apreendidas escondidas em bambuzal em Três Rios
Suspeitos fugiram por uma área de mata
Drogas são apreendidas escondidas em bambuzal em Três Rios
Suspeitos fugiram por uma área de mata
Suspeito de abusar de criança de 12 anos é preso em Três Rios
Testemunhas afirmam que viram o homem beijando a adolescente na rua
Cemitérios Municipais de Três Rios terão horário estendido e estrutura reforçada para o Dia de Finados
Previsão é que 5 mil pessoas visitem os locais ao longo do fim de semana
Jonas Dico e Liliu são diplomados prefeito e vice-prefeito em Três Rios
Chapa foi eleita no dia 5 de outubro
Três Rios reforça ações de prevenção e diagnóstico com mais de mil exames em uma semana
Atendimentos foram intensificados no município
Suspeito de série de roubos a estabelecimentos comerciais de Três Rios é preso
Prisão foi realizada em ação conjunta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.