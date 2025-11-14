Projeto da nova ponte - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto da nova ponteFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/11/2025 21:53

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, está em tratativas com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), para viabilizar recursos destinados à construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, na Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio). A iniciativa visa aprimorar a mobilidade urbana e oferecer novas alternativas de deslocamento entre as regiões do município.

O projeto prevê a construção de uma ponte com aproximadamente 240 metros de extensão, interligando a Avenida Tenente Enéas Torno, no bairro Nova Niterói (margem direita do Rio Paraíba do Sul), à Beira Rio (margem esquerda).

A nova estrutura contará com duas faixas de rolamento, garantindo o tráfego em mão dupla, além de uma ciclovia bidirecional protegida por gradil metálico, passeios acessíveis e dispositivos de segurança viária. O projeto inclui ainda iluminação pública moderna e eficiente, reforçando o compromisso da gestão com uma cidade mais segura e sustentável.

“Esse é um projeto que nasce do compromisso do prefeito Jonas Dico em promover melhorias estruturais de grande impacto para a população. Estamos buscando junto ao Estado o apoio necessário para transformar essa iniciativa em realidade, melhorando o trânsito, a integração entre os bairros e a qualidade de vida dos trirrienses”, afirmou o secretário de Obras, Ricardo Monteiro