Moções de Aplausos foram entregues aos guardas municipaisFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 20:18

Três Rios - A 14º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou na última terça-feira (25), uma roda de conversa com o tema “Memória, Corpo e Território: resistência, luta e justiça social na perspectiva quilombola”. Na ocasião, a Guarda Civil de Três Rios foi homenageada pela parceria e serviços prestados.

As Moções de Aplausos foram entregues ao comandante e subcomandante da Guarda Civil de Três Rios, GCM Marcos Paulo e GCM Mendes, em reconhecimento ao empenho na promoção da igualdade, na valorização e no empoderamento das mulheres negras.

Também participaram do encontro, que foi organização pela Comissão de Direito Antidiscriminatório e Promoção da Igualdade Racial e Comissão de Direito Ambiental, os representantes da Associação dos Remanescentes do Quilombo de Boa Esperança (ARQBE).

“A roda de conversa possibilitou ampliar o diálogo sobre os desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas, destacando a importância de proteger seus territórios, respeitar suas ancestralidades e garantir direitos historicamente negados. Além disso, o encontro contribuiu para sensibilizar instituições e representantes públicos sobre seu papel na promoção da igualdade racial e na defesa dos direitos humanos”, disse o comandante da Guarda Civil Municipal, Marcos Paulo.