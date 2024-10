Projeto é desenvolvido pela FAA em parceria com prefeituras - Divulgação

Publicado 23/10/2024 10:36

Entre hoje (23) e sexta-feira (25), Valença recebe o projeto FAA Pet Castração Itinerante, que realiza a castração de cães e gatos em cinco municípios da região Sul Fluminense. O objetivo é castrar 2.700 animais até 20 de dezembro em Rio das Flores, Valença, Piraí, Três Rios e Volta Redonda.



O projeto desenvolvido pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA) por meio de convênio estabelecidos com com as prefeitura das cinco cidade . As atividades tiveram início no dia 14 de outubro em Rio das Flores, onde já foram realizados 255 procedimentos de castração. As cirurgias são conduzidas no Castramóvel da FAA, uma unidade móvel totalmente equipada para garantir a execução dos procedimentos cirúrgicos com segurança.



“O Projeto FAA Pet Castração Itinerante atende à crescente demanda por controle populacional de cães e gatos. Essa iniciativa não apenas reduz o número de animais abandonados, mas também promove o bem-estar animal e a saúde pública, contribuindo para a prevenção de doenças e infecções”, ressalta Ana Beatriz dos Reis Rodrigues, Diretora do Centro de Ensino e Pesquisa em Atenção Básica à Saúde (CEPABS) da FAA. A proliferação descontrolada de animais em situação de rua representa um sério desafio, acarretando riscos sanitários, maus-tratos e sobrecarregando os serviços de saúde pública. A castração se estabelece, portanto, como uma estratégia crucial para o controle de zoonoses.



O projeto é estruturado em três etapas, garantindo um serviço completo e gratuito. A primeira etapa consiste na triagem inicial, quando é realizada uma avaliação clínica e a coleta de sangue pré-operatória para assegurar que o animal está apto para a cirurgia. Na segunda etapa, a cirurgia de castração é realizada por veterinários qualificados, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e bem-estar animal, conforme diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde Animal – OIE. Finalmente, na etapa de pós-operatório, os tutores recebem orientações detalhadas sobre os cuidados a serem adotados após a cirurgia, além de medicamentos gratuitos para auxiliar na recuperação do animal.



Com essa abordagem integral, o Projeto FAA Pet Castração Itinerante busca não apenas reduzir a população de animais de rua, mas também promover a saúde pública e a convivência harmônica entre os animais e a comunidade



Essa será uma oportunidade importante não apenas para os tutores, mas também para alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Valença – UNIFAA, que vão acompanhar o desenvolvimento do projeto, uma excelente forma de aprendizado. “O Projeto FAA Pet, com o apoio dos alunos do UNIFAA, não apenas promove a saúde pública e o bem-estar animal, mas também oferece uma valiosa oportunidade prática de aprendizado para nossos estudantes. Juntos, estamos contribuindo para o controle populacional e a melhoria da qualidade de vida das comunidades da região Sul Fluminense, com a meta de castrar quase 2.700 animais até dezembro de 2024”, explica Valesca Sousa, coordenadora do FAA Pet Castração Itinerante.



Os tutores interessados em esterilizar seus animais devem buscar informações junto às respectivas prefeituras e realizar o agendamento. Confira o cronograma de castração em Valença:



· Conservatória (Valença) – 23 de outubro.



· Juparanã (Valença) – 24 de outubro.



· São Francisco (Valença) – 25 de outubro.