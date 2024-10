Publicado 06/10/2024 22:42

Saulo Correa, do MDB, foi eleito prefeito de Valença. Com 100% das urnas apuradas, ele totaliza 50,32%. Em segundo lugar, com 21,49%, ficou Fabio Ramos; seguido por Fabiani Vasconcelos, com 12,81%.

Natural de Valença, Saulo Correa tem 54 anos de idade, é casado e empresário.