O evento reconheceu dez escolas da Rede Municipal de Ensino - Foto: Divulgação

O evento reconheceu dez escolas da Rede Municipal de EnsinoFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 11:59

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), realizou na tarde desta segunda-feira, 22 de dezembro, no auditório da FAA, a cerimônia do Prêmio Educação Presente 2025. O evento marcou um momento histórico para a educação pública municipal ao reconhecer dez escolas da Rede Municipal de Ensino que se destacaram pelos melhores resultados de aprendizagem ao longo do ano, com base nas avaliações externas aplicadas aos estudantes.

Instituído para valorizar o mérito, o esforço coletivo e o compromisso das unidades escolares com o direito de aprender, o prêmio considerou tanto o desempenho final quanto a evolução apresentada pelas escolas ao longo do ano letivo. A iniciativa reforça a diretriz do Governo Presente de colocar a educação no centro das políticas públicas do município.

A solenidade reuniu autoridades, educadores, estudantes e representantes da comunidade escolar, entre eles o prefeito Saulo Corrêa; o deputado federal Luiz Antônio Corrêa; o deputado estadual André Corrêa; a secretária municipal de Educação, Renata Leite; o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Ávila; e o presidente da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, professor doutor José Rogério Moura de Almeida Neto. O evento foi aberto com apresentação da Orquestra Arcoverde e uma leitura da estudante Sophye Martins Pena da Silva Vieira, do 5º ano do CIEP Professor Costa Junior, que destacou o papel transformador da educação pública.

Em sua fala, o presidente da FAA, professor doutor José Rogério Moura de Almeida Neto, destacou que o Prêmio Educação Presente simboliza uma mudança de paradigma na educação municipal. Ele ressaltou ações estruturantes implementadas ao longo de 2025, como o fim das turmas multisseriadas, os investimentos em infraestrutura, a valorização dos profissionais da educação, com reajuste salarial de cerca de 6% a ser pago em janeiro de 2026, e a adoção de uma gestão orientada por resultados, com método, indicadores e acompanhamento técnico. Segundo ele, os avanços demonstram que Valença iniciou um novo ciclo na educação pública.

A secretária municipal de Educação, Renata Leite, afirmou que 2025 foi um ano desafiador, marcado por decisões difíceis, mas também por importantes conquistas. Ela destacou o trabalho coletivo das equipes da secretaria, das gestoras escolares, professores e multiplicadoras pedagógicas, que atuaram de forma permanente no acompanhamento das avaliações, nas formações continuadas e no fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. Renata ressaltou que todas as escolas da rede apresentaram progresso ao longo do ano, reforçando que o aluno é a principal prioridade da política educacional do município.

O deputado estadual André Corrêa apresentou dados que evidenciam os resultados expressivos alcançados pela rede municipal de ensino em 2025. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, houve crescimento de 12% em Língua Portuguesa e 34% em Matemática. Já nos anos finais, os avanços foram ainda mais significativos, com aumento de 22% em Língua Portuguesa e 56% em Matemática. Segundo o parlamentar, praticamente todas as escolas da rede apresentaram evolução ao longo do ano, resultado de avaliações realizadas em três etapas e de acompanhamento sistemático.

Encerrando a cerimônia, o prefeito Saulo Corrêa destacou que a educação foi uma das prioridades da gestão em 2025, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. Ele ressaltou conquistas como o fim das turmas multisseriadas, a melhoria da merenda escolar, investimentos em infraestrutura, a ampliação do ensino integral em parceria com a FAA e a valorização dos profissionais da educação. O prefeito anunciou ainda novidades para 2026, como a realização de concurso público para professores, com mais de cem vagas, o aumento da gratificação dos diretores e diretores adjuntos e a reforma de novas escolas, ampliando o número de unidades com ensino integral.

Após os discursos, foram anunciadas as dez escolas vencedoras do Prêmio Educação Presente 2025. No Ensino Fundamental I, foram premiadas as escolas João Batista Gomes, CIEP Professor Costa Junior, Fernando de Oliveira Castro e, em primeiro lugar com empate técnico, Pingo de Mel e Balbina Fonseca. No Ensino Fundamental II, as escolas premiadas foram Marcos Esteves, Nossa Senhora Aparecida, Daura da Silva Barbosa, Regina Coeli Amorim e Maria da Glória Giffoni, que conquistou o primeiro lugar.

Representando a escola vencedora do Ensino Fundamental II, a diretora-geral da Escola Maria da Glória Giffoni, Daniele Moreira Moraes, destacou a emoção com o resultado e afirmou que o prêmio reflete o trabalho coletivo desenvolvido ao longo do ano, especialmente o avanço na aprendizagem dos estudantes.

O Prêmio Educação Presente 2025 consolida-se como um instrumento permanente de valorização da educação pública em Valença, reconhecendo o empenho dos profissionais da rede e reafirmando que investir em educação é investir no futuro da cidade.