A inclusão do município no programa representa um avanço importante na ampliação do acesso a métodos modernos de prevençãoFoto: Divulgação
Valença é selecionada pelo Governo Federal para oferecer Implanon NXT pelo SUS
Método contraceptivo de longa duração amplia o planejamento reprodutivo e fortalece a política de saúde da mulher no município
Valença premia escolas com melhor desempenho e consolida novo ciclo da educação pública municipal
Cerimônia do Prêmio Educação Presente 2025 reconhece avanços na aprendizagem, valoriza profissionais da rede e reafirma a educação como prioridade do Governo Presente
Sesc Valença recebe apresentação gratuita do espetáculo infantil 'Riante'
Apresentação única será neste sábado (29), às 15h
Dupla suspeita de organizar esquema de furto e receptação de joias é presa em Valença
Cuidadora de idosa e dono de joalheria foram presos na quarta-feira (19)
Dupla que assaltou taxista é presa em Valença
Investigações continuam para localizar a terceira integrante do grupo.
Onças-pardas são flagradas em área de preservação ambiental em Valença
Registro do trio evidencia a importância do trabalhos das unidades de conservação
