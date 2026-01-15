A inclusão do município no programa representa um avanço importante na ampliação do acesso a métodos modernos de prevenção - Foto: Divulgação

A inclusão do município no programa representa um avanço importante na ampliação do acesso a métodos modernos de prevençãoFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 11:52

Valença - O município de Valença foi selecionado pelo Governo Federal para disponibilizar, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o Implanon NXT, considerado atualmente um dos métodos contraceptivos mais eficazes do mundo. A inclusão do município no programa representa um avanço importante na ampliação do acesso a métodos modernos de prevenção e no fortalecimento das políticas públicas de saúde voltadas às mulheres.

O Implanon NXT é um método contraceptivo de longa duração, com ação contínua por até três anos. Seguro e totalmente reversível, o dispositivo contribui para o planejamento reprodutivo, reduz gestações não planejadas e garante maior autonomia às mulheres sobre suas escolhas.

Para o secretário municipal de Saúde, Rafael Tavares, a conquista reforça o compromisso da gestão com o cuidado e a qualidade de vida da população feminina. Segundo ele, a disponibilização do método amplia o acesso a tecnologias modernas de prevenção e fortalece a rede municipal de saúde.

Em Valença, a aplicação do Implanon NXT será realizada no ambulatório do Hospital Escola e no Programa Saúde da Família (PSF) do bairro Cambota. As unidades foram definidas de forma estratégica, levando em consideração a estrutura física, a organização do atendimento e a qualificação das equipes de saúde.

De acordo com o diretor do Departamento de Atenção Básica, Dr. Gabriel Mendes, o método apresenta benefícios relevantes para a saúde pública. Ele destacou que o Implanon NXT possui alta eficácia, é seguro, reversível e atua de forma contínua por até três anos, contribuindo diretamente para o planejamento reprodutivo e para a redução dos índices de gestações não planejadas no município.

O diretor também orientou sobre os critérios para o atendimento. A aplicação do medicamento será realizada exclusivamente por médicos, garantindo segurança no procedimento. Usuárias de outras localidades devem procurar a unidade de saúde de seu bairro para solicitar o encaminhamento e posterior aplicação no ambulatório do Hospital Escola.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Valença, por meio do Governo Presente, com a ampliação do acesso à saúde pública, o fortalecimento das ações de prevenção e a promoção do cuidado integral às mulheres do município.