Entorpecente e celular Foto- 29BPM

Publicado 03/01/2024 17:12

Varre-Sai/ Dois campistas foram pegos pelos policiais do 29°BPM no Bairro N.Sª Aparecida, na tarde da terça-feira (2), com um amarrado de cocaína em um total de 11 papelotes.

A dupla bateu de frente com os policiais na Rua Laerte da Silva Martins e "perdeu, perdeu". Além da droga, os celulares de ambos também foram apreendidos para perícia.

Depois de terem sido levados à 140ª DP, Natividade, os dois depuseram, foram autuados e liberados enquanto as investigações sobre eles não terminam.