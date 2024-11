Rifle ponto44 (ilustração) - Arquivo

Publicado 15/11/2024 21:15

Varre-Sai- Foram presos dois elementos acusados de um atentado a tiros contra um casal na zona rural do município.



Uma das vítimas, de 43 anos, contou que voltava de carro para casa acompanhada do companheiro, de 52 anos, e na estrada vicinal da sede do município para a vila do Capoeirão, ambos foram emboscados.



Dois sujeitos em um Ford KA, interceptaram o casal, e um deles fez disparos, com um projétil atingindo o para-brisas do carro, lado do carona onde estava a mulher, que não foi atingida.



O motorista fez uma manobra de fuga, e foi perseguido até o Horto Municipal na RJ 214, lá os acusados desistiram da caçada, e tomaram outro rumo.



Alertados, policiais do 29º BPM encontraram os envolvidos na localidade de Fortaleza, no distrito porciunculense de Santa Clara. Ambos foram presos, além da apreensão do carro, de um rifle ponto44, nove munições zeradas, uma usada, um facão e dois celulares.



Um dos suspeitos de 55 anos, era ex-companheiro da mulher, e separados há seis meses, o moço não aceitava o fim do romance.



Autuados em flagrante na 140ª DP/Natividade, no mesmo dia do atentado, quarta-feira (13) por tentativa de homicídio e feminicídio, foram transferidos para o sistema prisional.

