Balcão da 140ª DP em Natividade-RJ - 29

Publicado 30/10/2024 10:24 | Atualizado 30/10/2024 10:26

Varre-Sai/ Policiais do 29º BPM e agentes da 140ª DP/Natividade, cumpriram mandados de busca e apreensão no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em residências usadas pelo movimento do tráfico, mas somente em uma delas foram encontradas drogas.



Nesta casa, um rapaz de 18 anos, da cidade de Campos dos Goytacazes, tentou escapar carregando sete mariolas de maconha, 46 papelotes de cocaína e 56 pinotes do mesmo pó, porém foi impedido pelos agentes. Na casa a PM achou também um celular e 110 reais.





NinoBellieny