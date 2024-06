O valioso café de Varre-Sai - Silaine Terra

O valioso café de Varre-SaiSilaine Terra

Publicado 18/06/2024 15:51 | Atualizado 18/06/2024 15:58

Varre-Sai- A Capital Estadual do Café vive a expectativa da segunda edição da Expo Café Varre-Sai/2024, com inovações tecnológicas no setor cafeeiro e conhecimento para os produtores, de 27 a 29 de junho das 10 às 22h, na Praça Pedro Nunes Moraes.

No dia 28 será lançado o Selo da Marca Coletiva para os cafés especiais do Alto Noroeste do estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que a Expo Café movimente cerca de R$ 12 milhões em negócios.



Realizada pela Cooperativa de Café do Norte Fluminense Ltda (Coopercanol), com planejamento e gestão da Attività Consultoria e Eventos e RLZ Eventos, a feira tem dentre os parceiros principais a Prefeitura de Varre-Sai, com envolvimento direto das secretarias municipais de Agricultura e de Turismo.



Serão palestras, clínicas tecnológicas e exposição de implementos, equipamentos e insumos. A programação inclui visitas guiadas, artesanato local, degustação dos melhores cafés especiais da região, lançamento de livro, campeonato de café torrado e as apresentações especiais do Café com Música.



Segundo informação do presidente da Coopercanol, José Ferreira Pinto, o espaço físico e o horário do evento foram ampliados graças ao sucesso da primeira edição.







NinoBellieny sobre colaboração de Silaine Terra