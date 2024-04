Um café tratado com carinho e respeito - Firjan Comunicação

Um café tratado com carinho e respeito

Publicado 24/04/2024 13:55 | Atualizado 24/04/2024 13:59

Varre-Sai- A Cidade das Montanhas teve um aumento de 145% nas vendas do café produzido no município, um total de 163 mil dólares, principalmente nas exportações para o Uruguai, o que ajudou no crescimento de 27% das exportações de diversos bens da Região Noroeste.

Os dados são do boletim Rio Exporta, publicado na segunda-feira (22) pela Firjan-Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O produto varresaiense já ganhou inúmeros concursos de cafés especiais no Brasil.





NinoBellieny