Cláudio Castro - Divulg

Cláudio CastroDivulg

Publicado 27/03/2024 20:51

Varre-Sai / A Prefeitura recebeu do Governo do Rio uma viatura para ser usada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação nos constantes deslocamentos pelo território de 201,9 Km² do município.

A solenidade de entrega foi no Palácio Guanabara, na capital do estado, e quem apanhou a chave do carro na segunda-feira (25) das mãos do governador Cláudio Castro, foi a titular da pasta, Maristela Louvain Fabri Moraes.

Além de Varre-Sai, todos os outros municípios da Região Noroeste e demais do estado, levaram para casa seus respectivos veículos que, vão fortalecer, o SUAS-Sistema Único de Assistência Social.



O governador anunciou também um repasse de 12 milhões de reais às secretarias de assistência social do estado. A verba ficará disponível pela Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), e reforça a parceria com o SUAS.



Foram investidos R$ 9,6 milhões na aquisição dos automóveis, oriundos de verba parlamentar de 2019 relatada pelo deputado federal Hugo Leal.

NinoBellieny com informações de Varre-Sai passadas por Silaine Terra