Conselheiros, prefeito e secretárias - Silaine Terra

Conselheiros, prefeito e secretáriasSilaine Terra

Publicado 10/01/2024 13:09

Varre-Sai/ Os titulares e suplentes do Conselho Tutelar do município para o quadriênio 2024/2028, foram empossados nessa quarta-feira (10) em cerimônia na sede da Prefeitura.

Dentre os convidados, o prefeito Silvestre José Gorini, a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDMA), Kátia Brito.



O Conselho Tutelar de Varre-Sai, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, passa a ter os seguintes membros titulares: Paulivânio Neri Frangilo, Deleony Fialho de Oliveira, Isabela Pirozzi Viveiros, Anizia Cristina Cedano Rampazio do Nascimento e Matheus Paulanti.

E como suplentes: Nicolle Maria Vioti Vargas Santos, Carolina Ferreira de Moraes, Maykon Luiz dos Santos Vargas, Grazziani Abib Capita Fabri e Maristela Freitas Menezes.



A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes, destacou a relevância da posse:

“É um momento muito significativo porque o Conselho Tutelar é de extrema importância no zelo às nossas crianças e adolescentes. Desejo aos novos conselheiros sucesso na nova jornada, reiterando o total apoio da Secretaria de Assistência Social”.



O prefeito Silvestre José Gorini lembrou o amplo alcance do Conselho Tutelar:

“Vocês são um braço auxiliar da Prefeitura no amparo de nossas crianças e adolescentes. E têm a oportunidade de visitar as casas e interagir com as famílias para identificar e coibir abusos e maus-tratos. A gente conta com vocês e podem contar com nosso apoio no que for necessário”.