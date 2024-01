Chegada de Varre-Sai/RJ - Foto Silaine Terra

Publicado 09/01/2024 12:05 | Atualizado 09/01/2024 12:12

Varre-Sai / Uma boa oportunidade para quem deseja morar e trabalhar em uma cidade de clima montanhoso e gente hospitaleira.

A Prefeitura de Varre-Sai esticou o prazo para as inscrições de dois editais, um para Concurso Público e outro para o Processo Seletivo Público, passando a se encerrar na próxima terça-feira (09).



NO Concurso Público, existem vagas em diversas áreas de nível fundamental, médio e superior, com a seleção por meio de Provas Objetivas, Práticas e Títulos, de caráter eliminatório/ classificatório, para preenchimento dos cargos e formação de cadastro de reserva.



No Processo Seletivo Público, são vagas de nível médio para função pública de apoio à Educação e Saúde, com provas objetivas de caráter eliminatório/ classificatório, para a contratação e cadastro de reserva.

AQUI EDITAIS- Saiba mais AQUI

Email: idesg@idesg.org.br ou através do telefone 28-99920-0499 durante horário comercial.