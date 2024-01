Vista de Varre-Sai/RJ - Foto Brasil Novo

Vista de Varre-Sai/RJFoto Brasil Novo

Publicado 12/01/2024 14:30 | Atualizado 12/01/2024 14:50

Varre-Sai / A Prefeitura de Varre-Sai concedeu nesta sexta-feira (12), revisão anual de 6,9% nos salários dos servidores públicos municipais. O reajuste vale para servidores ativos, inativos e pensionistas já no pagamento deste mês.



Nos últimos oitos anos da atual gestão municipal o prefeito Silvestre Gorini fez revisão salarial anualmente, acumulando de 2017 a 2024, 49,12% na valorização dos salários municipais.

A OPINIÃO DO PREFEITO GORINI

“A revisão salarial dos servidores públicos municipais, como fazemos há anos, possibilita a atualização dos vencimentos, de acordo com o decreto do governo federal sobre o salário mínimo”.