Vista parcial de Varre-SaiArquivo

Publicado 22/02/2024 08:11 | Atualizado 22/02/2024 08:14

Varre-Sai/ Depois dos estragos causados pelas chuvas de terça-feira (20), em que, das 20 às 21 horas, o volume chegou a 130 milímetros, membros da Defesa Civil Estadual e Municipal, reuniram-se nessa quarta-feira (21), com o prefeito Silvestre Gorini e secretários, para uma resposta aos efeitos dos alagamentos e enxurradas.

Funcionários das secretarias de Saúde e Assistência Social percorreram as áreas atingidas e fizeram um relatório das consequências que, vão alimentar a tomada de decisão da força-tarefa formada pelo prefeito Silvestre, como um provável decreto emergencial.





“As Defesas Civis, Municipal e Estadual seguem apoiando as ações de resposta no município e orienta a população que observe qualquer tipo de danos estruturais em suas residências. Em caso de dúvida, solicite uma vistoria à Defesa Civil Municipal”, disse o subcoordenador da Defesa Civil do Noroeste Fluminense – REDEC Noroeste, tenente bombeiro militar, Daniel Bernardo Rodrigues.