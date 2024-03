Vaca Holandesa - guiaanimal.net

Publicado 26/03/2024 19:49 | Atualizado 26/03/2024 19:55

Varre-Sai- O montanhoso município vai promover o XVI Concurso Leiteiro da Cruz da Ana, de 2 a 5 de maio próximo, além de festa na localidade.

O evento é feito pelas secretarias municipais de Agricultura, Turismo, Saúde e Assistência Social em parceria com uma comissão organizadora formada por pecuaristas locais que, na segunda-feira (25), reuniram-se no Mercado do Produtor com os representantes da Prefeitura.

As inscrições vão de 8 a 24 de abril, ou até o preenchimento de 20 vagas, na Secretaria Municipal de Agricultura. O concurso tem duas categorias: a controlada com 20 kg, e a controlada com 30 kg.

A entrada das vacas leiteiras começa no dia 02 de maio. Até às 19 horas , as que produzem em média 20 kg de leite e até às 19h30, 30 kg.

A entrega da premiação dividida em 20 mil reais, acontece no dia 05/05, no local das ordenhas.

