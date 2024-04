Final da reunião da Edição Café e Vinho em Varre-Sai - Foto Silaine Terra

Publicado 03/04/2024 08:04 | Atualizado 03/04/2024 08:05

Varre-Sai/ Uma equipe do Cidennf- Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense,esteve em Varre-Sai, nessa terça-feira (2) com o prefeito Silvestre José Gorini e secretários municipais em reunião preparatória para o Festival Caminhos do Açúcar/ Edição: Café e Vinho, a ser realizado de 19 a 21 de abril, no Espaço de Eventos Pedro Nunes, na Cidade das Montanhas.

Varre-Sai tem 5 dos 45 produtos turísticos do Norte & Noroeste Fluminense. Os roteiros, realidade no município há muito tempo, estiveram dentre os temas da reunião, com a forte vocação para o Turismo Rural.

O festival é um sucesso feito pelo Cidennf- Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense que congrega os seguintes municípios:



Bom Jesus do Itabapoana

Carapebus

Campos

Cardoso Moreira

Conceição de Macabu

Italva

Macaé

Miracema

Porciúncula

Quissamã

São Fidélis

São Francisco de Itabapoana

Aperibé

Cambuci

Itaperuna

Natividade

São João da Barra

Varre-Sai



E um dos principais objetivos dos consorciados é celebrar a história, cultura, o turismo local e regional, injetando energia na economia.



A secretária municipal de Turismo , Fátima Pimentel, acredita que a ação consolide Varre-Sai como um dos roteiros turísticos do Rio: “O Caminhos do Açúcar irá promover a nossa diversidade cultural, folclórica, patrimonial, gastronômica, agropecuária e artesanal, com grande oportunidade de impulso para a nossa economia. Estamos muito felizes com o Festival"!



NinoBellieny com informações de Silaine Terra