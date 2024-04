Exoneração publicado no D;O. de Varre-Sai-RJ - Fac-Símile

Publicado 26/04/2024 09:57

Varre-Sai/ A juíza Ledjane Chieza Gomes expediu mandado de prisão condenatória, definitiva, contra o agora ex- secretário municipal de Defesa Civil de Varre-Sai, Carlos Humberto Faria Barbosa.



Desde 2018 ele respondia a um processo por acusação de estupro de vulnerável, contra uma então menor de idade. Barbosa foi condenado em primeira instância pelo juízo criminal da Comarca de Natividade e os advogados dele impetraram recursos no Tribunal de Justiça do Rio, que, manteve a decisão, e arbitrou pena de 26 anos e três meses em regime fechado.



A cópia da ordem de prisão foi repassada por oficial de Justiça nesta quinta-feira (25) à Polícia Militar, até o momento não se sabe se o ex-secretário foi localizado.



A exoneração de Barbosa das funções de secretário municipal de Defesa Civil também foi publicada no Diário Oficial do município na edição dessa quinta-feira (26).