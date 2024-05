Festa do Divino Varre-Sai/RJ - Comissão de Festa

Publicado 20/05/2024 15:54

A Paróquia Nossa Senhora das Graças/São Sebastião de Varre-Sai, realizou a tradicional Festa do Divino, realizada pela primeira vez no ano de 1978. Durante alguns anos a celebração não aconteceu, mas desde 2016 não parou mais.



Feita durante todo o domingo (19), a festa começou com uma procissão pelas ruas da cidade, seguida de missa; almoço; feira agropecuária com exposição de produtos, procissão com tratores e veículos usados na agricultura, barracas com comidas típicas, apresentações musicais, queima de pedidos, levantamento do mastro de 14,5 metros, e queima de fogos de artifício.



Este ano, um grande bule de café, com capacidade de 200 litros, foi a novidade, sendo a bebida servida de graça.





