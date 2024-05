Prefeito Silvestre Gorini e convidados - Foto Silaine Terra

Prefeito Silvestre Gorini e convidadosFoto Silaine Terra

Publicado 10/05/2024 21:14 | Atualizado 10/05/2024 22:43

Varre-Sai- Representantes de Conselhos Tutelares de várias cidades estiveram reunidos nesta sexta-feira (10), no Encontro Regional Noroeste. O prefeito Silvestre José Gorini, participou da abertura ao lado da secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes e do presidente do Conselho Tutelar, Paulivânio Neri Frangilo.



Também estavam os secretários municipais de Educação de Varre-Sai, Carlos Alberto da Silva e de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra, e a presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ), Tatiana Charles e outras autoridades da área.



Com o tema “Conselho Tutelar e Rede de Atendimento”, o primeiro encontro da Regional Noroeste de 2024, foi uma organização do Conselho Tutelar de Varre-Sai, em parceria com a ACTERJ, e com a secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habilitação do município.



